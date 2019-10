Présentation du livre « E trè cità/les 3 cités » le 23 octobre à Bastia

Le Centre Méditerranéen de la Photographie et le centre culturel Alb’oru sont heureux de vous inviter à la présentation du livre « E trè cità/les 3 cités », texte de Jérôme Camilly, traduit en langue corse par Jean-Marie Arrighi, photographies de Valérie Rouyer/Centre Méditerranéen de la Photographie et à la lecture publique du texte « Aurore, les trois cités », texte bilingue français/corse par Jérôme Camilly et Romain Giorgi mercredi 23 octobre 2019 à 18 heures au centre culturel Alb’oru - Bastia.