Porto-Vecchio : la Fête du Sport annulée

La dixième édition de cet événement marquant la rentrée sportive dans la capitale de l'extrême sud n'aura, finalement, pas lieu. C'est samedi entre 10h30 et 18h30 que la dixième édition de la Fête du Sport devait se dérouler au sein du complexe sportif du Prunellu, mais l'épidémie de Covid 19, qui connait une évidente recrudescence dans la Cité du Sel et sur la microrégion en général, a contraint la municipalité à annuler cette version 2020 et ce malgré l'important travail effectué par les services municipaux au niveau du respect des consignes sanitaires et du sens de circulation

Après la Fête du Sport de Bastia c'est, donc, le deuxième événement de ce type qui disparaît de l'échéancier régional.

Il faudra, par conséquent, attendre 2021 pour souffler les dix bougies de la Fête du Sport à Porto-Vecchio