Pigna : La programmation de Voce pour le mois de juillet

Programme juillet 2020



Mardi 7 juillet, 21h30 : A Cumpagnia

Avec :

Chant, violon : François-Philippe Barbolosi

Chant, violon, guitare : Laurent Barbolosi

Chant, guitare : Claude Bellagamba

Chant, percussions : Jérôme Casalonga

Pirula, pivana, ceterina : Toni Casalonga

Cetera : Ugo Casalonga

A Cumpagnia nous transmet ces histoires issues de la culture de son île, histoires d’amour, de vengeance, de la vie quotidienne ou d’événements exceptionnels que l’on pouvait entendre dans les différentes pieves de la Corse et dont le groupe perpétue la mémoire.

Par la reconstitution d’un instrumentarium populaire et grâce au travail des artisans, les instruments traditionnels corses tels la cetera (cistre à 8 choeurs doubles), la pirula, la pivana (flûte en corne de chèvre), la cialamella (chalumeau à anche simple) retrouvent leurs lettres de noblesse. A ces instruments s’ajoutent de plus classiques, tels le violon, la trompette, la clarinette ou les percussions. C’est donc entre tradition et création que le groupe s’exprime, dans une parfaite connaissance des structures musicales et poétiques insulaires née de patientes recherches sur le terrain.

« D’une beauté intemporelle, comme toute la musique qui transpire son environnement sans la trahir. » Etienne Bours, Trad Mag

« C’est en grande partie grâce à la Cumpagnia que le chant polyphonique, porteur d’une puissante identité et d’une dynamique extraordinaire, a donné une formidable impulsion aux chants corses d’aujourd’hui en leur donnant un nouveau souffle. », Le Monde de la Musique



Vendredi 10 juillet, 21h30 : Isulatine

Avec :

Voix : Laure Degiovanni, Maryline Girard Pietrucci, Elisabeth Volpei Parigi

Guitare : Jimmy Ronchi



Après des débuts A Cappella, les voilà dans un nouveau registre, empreint à la fois de tradition et de création ... La tradition avec des chants anciens qui ont toujours bercé notre terre et notre peuple, la création avec des textes forts sur des thèmes actuels. La langue corse, dans l'un comme dans l'autre, est le moteur de notre état d'esprit.

Isulatine, qui reste une formation ancrée dans le paysage culturel corse, vous présente leur nouvel album « Tesse ». « Tesse » est une promesse ... la promesse de "tisser" les liens essentiels, ceux qui rassemblent et unissent.



Vendredi 17 juillet, 21h30 : Fabienne Marcangeli Trio

Avec :

Voix : Fabienne Marcangeli

Guitare : Jef Roques

Fabienne Marcangeli explore le jazz de l’île depuis plusieurs années : elle vous transporte au gré des standards intemporels et de compositions vitaminées dans l’univers magique du jazz et de la bossa nova en anglais, français, brésilien, et corse.

On dit d’elle : « Elle chante les choses de la vie et de l’amour avec une voix profonde, mi-rauque, mi-suave qui ajoute aux mélodies une vraie personnalité, une « patte » nouvelle... ». « L’essence même du jazz que l’on aime. Direct, engagé, discret et créatif ».

Pour ce concert elle sera accompagnée du guitariste Jef Roques, lauréat du Tremplin du" Nice Jazz Festival 2017.



Dimanche 19 juillet, 21h30 : Tintenne

Avec :

Voix, guitare : Letizia Giuntini

Percussions : Marjorie Maestracci

Violoncelle : Anne-Lise Herrera

La Balagne connaît bien Letizia Giuntini, chanteuse à l'univers tantôt rugueux ou tendre, à la voix forte et brisée par l'émotion qu'elle ressent et qu'elle génère. De ce tempérament passionné et d'une imagination fertile naissent des chansons qui touchent, que Letizia interprète s'accompagnant à la guitare, avec naturel et spontanéité.

Partenaire musicale privilégiée, Marjorie Maestracci apporte aux percussions une complicité douce et le pétillement d'un jeu léger et fin.

Pour cette nouvelle version de son spectacle, Letizia a fait appel à Anne-Lise Herrera et à son violoncelle baroudeur. Anne-Lise est une musicienne qui aime sortir des sentiers battus, et « Stonde » lui en donne une nouvelle occasion.

Ces 3 comparses, Tintenne, ont eu la chance de croiser sur leur chemin Celia Picciocchi, aux arrangements et à la coordination musicale, habituée à croiser les cordes classiques aux voix traditionnelles.



Mardi 21 juillet, 21h30 : Duo Cumparte

Avec :

Voix, clarinette, percussions : Jérôme Casalonga

Violoncelle : Paul-Antoine de Rocca-Serra

Une corde tendue entre le chant corse et l’âme du violoncelle. Le timbre des vents et la chaleur du bois. Un duo de compères qui partagent les musiques traditionnelles et les errances de la création.

Le DUO CUMPARTE vous propose un voyage à travers les chants et musiques de la tradition corse, la musique baroque, la musique contemporaine. La rencontre entre la voix de Jérôme Casalonga et le violoncelle de Paul Antoine de Rocca-Serra restitue une consonance générant des harmoniques riches et timbrées. Les cordes frottées du violoncelle, le son des clarinettes, le rythme des percussions et le chant de la voix corse (pourrait-on dire corsée) nous emmène dans les méandres des compositeurs explorant les couleurs d'une musique perdue, parfois retrouvée et souvent inventée.



Vendredi 24 juillet, 21h30 : Emma

Avec :

Piano, voix : Emmanuelle Mariini

Emma est une pianiste corse, originaire de Castagniccia. Elle commence ses études musicales au sein du conservatoire de musique de Corse Henri Tomasi où elle obtient son Diplôme de Fin d’Etudes Musicales avec mention Très bien. Emma intègre ensuite le CNR de Nice dans la classe d’Odile Poisson et elle obtient une médaille d’Or en Piano, Solfège et Musique de Chambre. Elle est également lauréate du 1er prix du concours international de piano « Concours Musical de France » et 1er prix du concours « Les jeunes artistes, SACEM-Sorbonne ». Soliste et chambriste, sa particularité est son adaptabilité à divers styles musicaux.

A mi-chemin entre concert et spectacle, Emma propose un concept original où viennent se mêler œuvres pianistiques, textes, voix, accompagnés de visuels (image, vidéo, performance graphique, …). « Rêverie » propose un voyage féerique où s’entrecroisent divers univers musicaux avec des œuvres du grand répertoire classique et romantique, jazz, traditionnel, … pour un moment d’évasion plein de douceur et de poésie.



Dimanche 26 juillet, 21h30 : Balagna

Avec :

Voix : Thierry Nobili, Fabrice Nobili

Voix, violon, flûtes : Andria Aitelli

Voix, guitare : Jean-Philippe Casta, Marc'andria Castellani



Le groupe Balagna propose un voyage à travers la Corse profonde, son histoire, son identité, son lien au monde.

Un voyage qui part de la polyphonie la plus traditionnelle, qu’elle soit profane ou sacrée, et arrive jusqu’aux créations modernes qui allient la polyphonie à une grande variété d’instruments : guitares, percussions, différents types de flutes en passant par le violon traditionnel. Chaque chant est expliqué au public par une narration qui lie le fil de l’histoire des origines jusqu’à nos jours.

Le groupe Balagna, c’est également deux albums « Soffiu novu » et « Cantu chì sò », et des nouveautés à paraitre.



Mardi 28 juillet, 21h30 : Baïna Project

Avec :

Clarinette, saxophone, compositions : Jérôme Casalonga

Guitare : Bruno Delpiero

Batterie : Nelson Gotteland

Basse : Jeremy Lohier

Trombone : Jacques Nobili

Sonu, materiale musicali, World Network strumintali, caricate è ghjucate !

Un son, une matière musicale, une polyphonie instrumentale !



Vendredi 31 juillet, 21h30 : « Tous les Mots qui me Viendront »

Concert-lecture autour de textes d’auteurs et musique au violoncelle, avec Daniel Delorme et Anne-Lise Herrera au violoncelle.

La quête éternelle pour trouver l'âme sœur a inspiré les grands poètes et les petits saltimbanques.

Du collège où je découvrais sa jupe rose jusqu'à Edmond Rostand faisant parler Cyrano, nous avons tous cherché à séduire d'abord par les mots, cette musique qui vient quand on ne peut plus garder le silence...





INFOS +



RENSEIGNEMENTS

Tel : 04 95 61 73 13

Email : resa@ccvoce.org

Site : www.voce.corsica

Facebook : www.facebook.com/centreVoce

TARIFS

Tarif plein : 15€

Tarif réduit : 10€ (Pass Cultura, groupes à partir de 10 personnes, étudiants, demandeurs d'emploi, membres de l'Association VOCE, enfants à partir de 10 ans)

Gratuit pour les moins de 10 ans