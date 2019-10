"Perdrix", comédie amoureuse, sur les écrans du Fogata à l'Ile-Rousse le 15 octobre

L'association "Et pourtant ça tourne" propose la projection du film "Perdrix" de Erwan Leduc le mardi 15 octobre au cinéma "Le Fogata" à l'Ile-Rousse à 20h30







Synopsis et détails:

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son existence de l'insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le désir et le désordre dans son univers et celui de sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre.

Séance mardi 15 octobre à 20h30 Cinéma le Fogata

Film comédie amoureuse avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant...

Durée: 1h38mn

Sortie: 14 Août 2019



Avant la séance, à 19h30 , vous pourrez prendre un verre et partager un repas amoureux fait avec une douce folie par l'association, le temps de se restaurer avant le film.