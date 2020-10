Par tutti i chjassi : la poésie des langues de France en concert à Olmeto

Les poètes alsaciens, basques, bretons, corses et occitans seront mis à l’honneur lors de cette représentation dédiée aux langues minoritaires de France. Par tous les chemins est le titre de l’ouvrage publié sous la direction de Marie Jeanne Verny et Norbert Paganelli aux éditions Le Bord de l’Eau et consacré au patrimoine culturel des régions qui disposent encore d’une langue.Puisant dans ce vaste registre, la chanteuse occitane Muriel Batbie Castell a imaginé et mis en musique plusieurs textes qu’elle interprète dans les différentes langues, accompagnée de sa guitare. C’est là une occasion unique de découvrir un riche patrimoine culturel.Originaire de Toulouse, elle pratique très tôt chant et musique en entre au Conservatoire de sa ville avant d’intégrer celui de Narbonne de Lorient et de Montauban. Elle est diplômée en chant baroque et en chant lyriqueD’autres textes du répertoire sont lus par Norbert Paganelli.Cette manifestation, organisée par l’association Performance et la Bibliothèque d’Olmeto a reçu le soutien de la Collectivité de Corse.Eglise d’Olmeto : jeudi 29 octobre à 18h. Dans le respect des règles sanitaires.