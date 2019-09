Oscars 2020 : un Corse à Hollywood ?

C’est tout ce qu’on souhaite alors que la commission chargée de désigner le candidat français à l'Oscar du meilleur film international a choisi le premier long métrage de Ladj Ly, Les Misérables. On retrouve en effet au casting et au scénario de ce film Alexis Manenti qui a grandi à Paris mais dont la famille est originaire de Piana.

Les Misérables a obtenu le prix du jury au dernier Festival de Cannes, le prix d'Ornano-Valenti à Deauville et a aussi été récompensé en Serbie ou encore à Durban. Il a également été présenté par toute l'équipe en ouverture du Festival du Film de Lama en juillet dernier.



Wild Bunch a vendu Les Misérables dans une cinquantaine de territoires, dont les États-Unis où Amazon Studios le distribuera le 10 janvier prochain. En France, le film distribué par Le Pacte sortira le 20 novembre après une grande tournée d’avant-premières nationales.



Les nommés seront connus le 13 janvier et la 92e cérémonie de remise des Oscars se tiendra le 9 février 2020. On a hâte de savoir si Les Misérables fera partie du dernier carré pour permettre à Alexis Manenti et sa bande de s'envoler pour Los Angeles !



Laurent Hérin