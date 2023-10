Nuit bleue en Corse : l'inquiétude de la ligue des droits de l’Homme

Le communiqué





La ligue des droits de l’Homme s’inquiète de la reprise des attentats. Elle entend les messages des auteurs de ces actions partagés bien au-delà : les questions de l’usage du foncier et du droit au logement, de la spéculation couplée désormais à une inflation galopante. La LDH constate aussi que la logique de l’affrontement demeure une vision ancrée dans notre société au détriment d’une logique d’apaisement.

Elle n’ignore pas que les discussions en cours avec l’Etat sont intervenues pour mettre un terme aux émeutes qui ont suivi l’assassinat d’Yvan Colonna. Elle n’oublie pas l’attitude de fermeture du président de la république et du gouvernement qui prévalait avant ces évènements. Elle sait que la simple application du droit aurait permis d’éviter cet assassinat.

Elle maintient que seule la construction certes pleine d’embûches d’un processus démocratique durable permettra de prendre en considération les revendications de notre communauté de destin. Elle observe que cette dimension a été oubliée par le président de la république dans sa définition de notre communauté. Nos revendications sont éminemment politiques sur le fond, le peuple corse est un projet de société, et politiques dans les moyens. Ce sont aussi les moyens qui définissent les fins et non l’inverse. Les moyens démocratiques, les libertés et leur usage, portent un projet démocratique.

Dans le processus en cours, la question des usages du foncier, entre autres, ne peut être sous-estimée. Elle doit entrer de plain-pied dans une décentralisation, non pas administrative comme aujourd’hui, mais dans une décentralisation politique et fiscale avec la possibilité pour l’Assemblée de Corse d’écrire la loi qui sera soumise avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel, avec également un transfert de compétences en matière de fiscalité pour faire vivre cette loi. Ainsi les lignes rouges qui n’existent plus, pour reprendre ici un propos du président de la république, commenceront à s’effacer dans la réalité. Les citoyennes et les citoyens de Corse auront alors la possibilité de choisir parmi les options politiques qui leur seront proposées par les organisations politiques corses. Un nouveau projet démocratique pourra prendre corps et force dans notre société."