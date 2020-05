Nouvelle distribution gratuite de masques ce samedi à Calvi

La distribution gratuite de masques, ouverte à tous, menée à l’initiative de la Municipalité, de Calvi, se poursuivra SAMEDI 16 MAI de 10 heures à 16 heures au Pôle Enfance et Jeunesse situé Route de Santore (rond-point de l’hôtel La Villa).

Les personnes n’ayant pu encore bénéficier de la distribution sont invitées à faire le déplacement, munies d’une pièce d’identité.



Pour rappel :

- Une première distribution à domicile a été menée en priorité auprès des personnes âgées de + de 65 ans : Certaines de ces personnes, demeurant difficiles à joindre, et manifestant un besoin de masques, sont invitées à se faire connaître en contactant le 06 37 49 43 19.



- Une 2e distribution gratuite, ouverte à tous, était quant à elle organisée samedi dernier au Pôle Enfance et Jeunesse durant le même créneau horaire.