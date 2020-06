"Notre parti c'est Porto-Vecchio" : rencontres avec la population

Georges Mela et ses colistiers de "Notre parti c'est Porto-Vecchio" iront à la rencontre des Porto-Vecchiais selon le planning suivant afin de les écouter, d'échanger et de répondre de manière personnalisée à leurs questions et demandes.



Jeudi 18 juin à partir de 19h - Ceccia - place de l’église

Vendredi 19 juin à partir de 19h - Precojo - maison communale

Samedi 20 juin à partir de 11h - Arca-Pianelli - place de l’église

Samedi 20 juin à partir de 19h - Muratello - devant la mairie annexe

Lundi 22 juin à partir de 19h - Pifano - city stade