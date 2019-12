Natali in Bunifazziu reporté au 20, 21 et 22 décembre 2019

En raison de la mauvaise météo de ce week-end (vendredi et samedi des rafales à plus de 120Km/h) et pour des questions de sécurité, le marché de noël de Bonifacio est reporté au week-end du 20, 21 et 22 décembre 2019, si la météo le permet.