Musanostra : le philosophe Bertrand Vergely à Corte

Samedi 19 novembre à 14h30 le Musée de la Corse et l’association culturelle Musanostra vous invitent à la conférence débat donnée par le philosophe Bertrand Vergely à Corte ; ce moment exceptionnel permettra de réfléchir au transhumanisme et à ses effets. Agrégé de philosophie, auteur de nombreux essais dont La tentation de l’homme-Dieu paru en 2015, qui s’inscrit précisément dans ce cycle annuel de sciences humaines, B Vergely est le deuxième invité et proposera d’autres approches pour appréhender le sujet.

Que faut-il entendre par le mot Transhumanisme ? Faut-il craindre l’avenir quand il est trop lié à la technologie ? Comment pourrait-on agir ou réagir ? Bertrand Vergely, traducteur de E Cassirer qui dénonçait le mythe de la pleine puissance de l’homme, offre là une occasion privilégiée de réflexion sur un des enjeux de notre époque.

Entrée libre, librairie sur place.