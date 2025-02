Motocross : Porto-Vecchio renoue avec la compétition

Ce dimanche 2 mars sera à marquer d'une pierre blanche pour le sport motocycliste corse et plus plus précisément porto-vecchiais dans la mesure où après plusieurs années d'absence de la scène insulaire le Moto Club de l'Extrême Sud va organiser la première manche du championnat de Corse de motocross. Cette épreuve qui se déroulera sur le circuit situé sur la route de Bonifacio à hauteur de l'embranchement de Petralonga frappera, dans le même temps les trois coups de la saison régionale pour la Ligue Corse. Toutes les catégories, des 50 CC jusqu'à l'Endurocross en passant par les 65cc, 85cc et les Open, seront concernées. Après les vérifications en tout début de journée, on entrera dans le vif du sujet à partir de 8h30 avec les essais libres suivis de ceux chronométrés à 9h50. A 11h10 aura lieu la première manche qui précédera en début d'après-midi, à 14h15, par la seconde manche.