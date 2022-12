Medseries 2023 : une résidence itinérante dédiée à la série au printemps en Corse

La 1ère résidence méditerranéenne d’accompagnement dédiée à la série de fiction débutera en Corse au début du mois d’avril. MEDSERIES s’inscrit dans une démarche de transmission, afin que les porteurs de projet puissent mener à bien leur projet de série, de l’écriture à la production et à la diffusion en Méditerranée.

Ouverte aux projets de séries audiovisuelles, digitales et de vidéastes de toutes formes en Méditerranée, la résidence itinérante s’organise en deux parties. La 1ère partie aura lieu en Corse du 4 au 8 avril entre Furiani et le Cors’Hotel à Biguglia. la seconde session se tiendra entre le 16 et 18 juillet à l’occasion du festival de La Lune sur la commune de Carqueiranne dans le Var en Région SUD.