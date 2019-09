Marie-Ange Luciani produit le prochain film de Laurent Cantet

Le tournage d’Arthur Rambo, le prochain film de Laurent Cantet – Vers le Sud, Entre les Murs, L’Atelier –, commence à la mi-septembre. Il mettra en scène un certain Karim D. Le pitch : « Qui est ce jeune homme : l’écrivain engagé que les médias s’arrachent ou son alias Arthur Rambo, qui poste des messages haineux que l’on exhume un jour de son fil Tweeter ? »

Laurent Cantet a écrit le scénario avec Samuel Doux et Fanny Burdino, tous deux également co-scénaristes de Fête de Famille, actuellement à l’affiche. Le jeune acteur Rabah Naït Oufella, que le cinéaste a déjà dirigé dans Entre les murs et qu’on a pu voir dans Grave de Julia Ducourneau, tient le rôle principal.



La productrice d’origine ajaccienne, Marie-Ange Luciani (ici en photo à Bastia à l'occasion d'un débat à Una Volta), produit avec sa société Les Films de Pierre tandis que Memento distribuera ce film dont la sortie est prévu au printemps 2020.

Avec une présence à Cannes ? On l’espère !

Laurent Hérin