L’Office de l’Environnement de la Corse, en partenariat avec la Commune de Lumiu, le CEDRE (Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations) et la Direction de la Mer et du Littoral de Corse (DMLC), organise une nouvelle session de formation le jeudi 26 mars à Lumiu, sur la lutte contre les pollutions maritimes liées aux hydrocarbures. Cette session fait suite au succès des précédentes éditions à Aléria en 2023 et sur le Grand Site de la Parata en 2024. Nathalie Paoli-Leca, Cheffe du service Développement Durable de la Mer, sera présente lors de cet événement et reste disponible pour toute demande de renseignement supplémentaire. Le programme détaillé de la journée et le communiqué officiel sont joints à cette annonce.