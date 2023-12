Lisula : Le programme di un Natale per i Zitelli

Les célébrations de Noël s'annoncent joyeuses à L'Île-Rousse avec un programme festif dédié aux plus jeunes.

Pour les scolaires, le 18 décembre, l'école Le Petit Prince accueillera des animations tout au long de la journée, suivies d'un goûter de Noël. Chaque enfant aura l'occasion de repartir avec une photo en compagnie du Père Noël, offerte par la Mairie. Les écoliers d'Albert Camus profiteront d'ateliers de chants et d'un concert de Noël au COSEC, proposés par Meridianu, offerts par la Mairie.



Du 21 au 30 décembre, le marché de Noël sur la Place Paoli, organisé par le Comité des fêtes A Marinella, offrira une ambiance féérique. Une Parade de Noël, offerte par la Mairie, animera les rues le 23 décembre, suivie le 27 décembre par des Mini Olympiades avec tir à l'arc, basketball, structure gonflable, danses sportives, jeux d'orientation et parcours de motricité, organisées par la Mairie. Enfin, le 30 décembre, un Rassemblement artistique sur la Place Paoli proposera du karaoké, des chants, de la danse, un quizz et un spectacle final, organisé par la Mairie. Les festivités promettent un Noël magique pour les enfants de L'Île-Rousse