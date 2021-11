Levie : testez gratuitement votre audition

La Mutualité Française de Corse vous invite, dans le cadre du programme « Invechjà bè in Corsica» porté par la Collectivité de Corse, à tester gratuitement votre audition !Des troubles de l’audition peuvent survenir avec l’âge, entrainant une gêne au quotidien. Les premiers signes sont difficiles à déterminer, il est donc essentiel de savoir les repérer.Vous avez 60 ans et plus, venez tester votre audition le mardi 7 décembre 2021 à la Maison France Services de Levie.Un audioprothésiste se tiendra à votre disposition pour faire le point sur votre santé auditive et les moyens de la préserver.Sur inscription uniquement au 06 15 49 32 30 Tests à visée non médicale.