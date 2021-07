Les sculptures de Gabriel Diana s'exportent à Roanne

Après un « Pinocchio" monumental installé en Toscane à Collodi, patrie du fameux pantin de bois, avec Gabriel Diana, la Corse s’exporte à Roanne. Le 15 juillet dernier une sculpture de plus de 3m50 et voulue par le maire de Roanne, Yves Nicolin, a été installée sur la place du Marché. Cette oeuvre monumentale de bronze et d'acier corten témoigne de la croissante valeur de l’artiste insulaire, qui continue inlassablement à exporter une image valorisante de l’île dans les domaines artistiques et culturels .