Les animations des médiathèques d'Ajaccio du 9 au 14 mars





MEDIATHEQUE SAMPIERO

· Tout au long du mois

Sélection mensuelle de Bandes dessinées



· Mercredi 11 mars à 9h30

Bébés Lecteurs



· Mercredi 11 mars à 10h30

Ludothèque – A partir de 3 ans



· Mercredi 11 mars à 14h

Deviens petit reporter ! – PLUME D’ILE SABINE SUSINI

A partir de 8 ans



· Mercredi 11 mars à 16h

Sampiero fait son cinéma#cyclefantasy – A partir de 8 ans



· Jeudi 12 mars à 17h

Book Club Ados – 12/18 ans



· Vendredi 13 mars à 18h30

Participation à la manifestation nationale « Printemps des Poètes »

Conférence-Spectacle Boris Vian en partenariat avec Empreintes Impériales – Tout public



MEDIATHEQUE DES CANNES

· Du 09 au 14 mars :

Dans le cadre de la Journée de la Femme, la médiathèque des Cannes propose une table thématique sur les Femmes d’exception.



· Mercredi 11 mars à 10h30 à 11h30 et 14h-15h30

Dessine/Peins ton héroïne

Les enfants pourront utiliser peintures aux doigts, crayons, feutres… pour passer un moment à dessiner leurs héroïnes préférées (réelles, imaginaires…).



· Samedi 14 mars 10h30-11h30

Eveil musical, Atelier Percussion - A partir de 3 ans



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L’EMPEREUR

· Mardi 10 mars à 15h

Cours d’initiation à l’histoire de l’Art – Le maniérisme



· Mercredi 11 mars à 10h30

Atelier « Bébé signe » - 18 mois/3 ans



· Mercredi 11 mars à 16h

Ciné-goûter des tout-petits – 2/6 ans



· Jeudi 12 mars à 17h

Atelier « Jeux en médiathèque » - A partir de 6 ans



· Vendredi 13 mars à 10h30

Mes premiers mots en langue des signes – 3/6 ans



· Samedi 14 mars à 14h

Exposition et conférence musicale autour du centenaire de Boris Vian



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

· Mardi 10 mars à 14h

Jeux et animations en langue corse – Tout public



· Mercredi 11 mars à 14h

Atelier « Récup’ d’Olympe »



· Mercredi 11 mars à 17h

Atelier Philo – Jeune public



· Samedi 14 mars à 13h30

Animations tous publics sur le thème des Pokemon (jeux, tournois…) en partenariat avec I Condottieri.