Les animations des médiathèques d'Ajaccio du 22 au 26 mars

avec le concours de la Bibliothèque Nationale de France

- mercredi 23 mars à 10h - atelier Philo avec Coralie Lefresne - 6 ans +- mercredi 23 mars à 14h : atelier "Pokemon" en partenariat avec I Condottieri - Tout publicDans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81- Mercredi 23 mars à 14h : Ciné-Club jeunesseRenseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail mediatheque.cannes@ville- ajaccio.fr Dans le respect des gestes barrières- Participez au challenge lecture 2022 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de mars, "Lire un roman dont le personnage principal est une femme"- Durant tout le mois de mars, venez visiter l'exposition sur Les femmes du Panthéon - Entrée libre- Du 12 au 28 mars, dans le cadre de la manifestation nationale @Printempsdespoètes, concours de poésie japonaise "Ecrire un haïku sur le thème de l'éphémère"- mardi 22 mars à 10h et 10h45 : Initiation anglais Niveau Débutant/Intermédiaire - Public adulte- mercredi 23 mars à 16h : Jeux en médiathèque - 4 ans +- samedi 26 mars à 10h : "Initiation au Tricot" - Public adulte- samedi 26 mars à 16h : Club de lecture adulteDans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40- mercredi 23 mars à 13h30 - Atelier Stop-Motion "Produisez un Stop Motion du quartier des JDE - 10 ans +- jeudi 24 mars à 13h30 - Atelier bureautique "Initiation et perfectionnement à LibreOffice"-vendredi 25 mars à 10h - atelier cyber-prévention "Reconnaissez et évitez les arnaques par email" - Tout public- samedi 26 mars à 10h30 - stage d'art numérique "Détournez une oeuvre artistique sur PC" - 10ans +Dans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40Dans le cadre de la commémoration des 100 ans de la mort de Marcel Proust: le réseau des médiathèques de la ville d'Ajaccio vous proposent une exposition ludique sur la vie et l'œuvre de l'écrivain. Cette exposition a été réalisée. La BNF a pour cette occasion créer une sélection consultable via internet des œuvres, des brouillons et des courriers inédits de l'auteur. Offrant une vériable plongée interactive dans l'œuvre de l'un des plus fameux écrivain français. Demander à vos bibliothècaires une tablette (gratuite pour consultation sur place) et laissez porter par la magie des mots.Du 16 mars au 31 mars. entrée libre