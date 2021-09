Le programme des médiathèques d'Ajaccio du 28 septembre au 2 octobre.

MEDIATHEQUE DES CANNES

- Mercredi 29 septembre à 10h30 : dans le cadre de la quinzaine de la langue corse, projection d'un film en langue corse pour les tout-petits.

- Samedi 2 Octobre à 10h : dans le cadre des commémorations autour de Dante Alighieri, projection audiovisuelle ponctuée en live de lectures en italien par Orlando Forioso et d’improvisations musicales par Taghi Akhbari (voix) et Francis Biggi (cordes).

Depuis plus de quinze ans, Ghislaine Avan parcourt le monde pour enregistrer, dans des lieux choisis pour leur valeur symbolique et patrimoniale, divers lecteurs qui font entendre la Divine Comédie dans toutes les langues, dont le corse et les dialectes italiques.

En partenariat avec le projet CALLIOPE, Ghislaine Avan a enregistré en Corse en 2020 des lecteurs du poème de Dante en corse, en italien et en français, ainsi que les chanteurs de l’ensemble A Ricuccata.

La projection, présentée par Ghislaine Avan, sera accompagnée sur scène par un comédien et deux musiciens qui feront écho aux voix enregistrées dans d’autres lieux et d’autres langues.



Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30

Pass sanitaire obligatoire.

Dans le respect des gestes barrières.



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi Lecture du mois d'octobre : Lire un livre avec du orange sur la couverture. Participez et tentez de gagner un lot de romans offert par votre médiathèque.

- mercredi 29 septembre à 16h : Quiz jeunesse "Gestion des déchets et recyclage" - A partir de 8 ans

- vendredi 1er octobre à 18h : rencontre dédicace avec Marc Dugain autour de son dernier roman La volonté.

L'espace multimédia de la médiathèque des Jardins de l'Empereur vous propose également son programme d'animations. Voici le détail pour la semaine du 28 septembre au 2 octobre :

- Samedi 2 octobre à 10h et à 14h - Tournoi commémoratif "Opération Vésuve"

- Samedi 2 octobre à 10h - Atelier de réalité virtuelle, simulateur d'escalade "The Climb"



Dans le respect des gestes barrières.

Pass sanitaire obligatoire.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40