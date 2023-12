Le Prix Louis-Delluc est la plus ancienne récompense cinématographique française. Il date de 1936 et c’est l’illustre Jean Renoir qui l’avait obtenu pour son film Les Bas-fonds. Il est remis par un jury composé exclusivement de critiques de cinéma qui se sont rassemblés, ce mercredi 22 novembre, pour décerner deux récompenses. Le Régne animal de Thomas Cailley (Les Combattants) a remporté le Prix Louis Delluc du meilleur film. Il était en compétition avec, entre autre, Anatomie d’une chute, la Palme d’Or de Justine Triet, produite par Marie-Ange Luciani.Le prix Louis-Delluc du meilleur premier film a lui été attribué au Ravissement, un premier long métrage de la réalisatrice Iris Kaltenbäck qui nous avouait, lors de la présentation du film à la Semaine de la critique à Cannes que sa grand-mère avait grandi à Bastia avant de rejoindre le continent. Dans Le Ravissement, on retrouve Hafsia Herzi (Borgo, lire ici ) et l’acteur originaire de Piana, Alexis Manenti. A noter que ce comédien est à l’affiche du nouveau film de Ladj Ly, Bâtiment 5, actuellement en salle, et que l'on pourra le voir, en 2024, dans les nouveaux longs métrages de Frédéric Farrucci et Thierry de Peretti.