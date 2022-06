La ville de Bastia dévoile sa programmation estivale

Chaque année, la ville de Bastia propose une programmation estivale diversifiée entre spectacles, animations et événements gratuits, sans oublier les expositions et les incontournables événements populaires.Cette programmation pluridisciplinaire s’adresse à l’ensemble des bastiais grâce à des propositions culturelles pour toutes les générations et toutes les sensibilités. Cinéma en plein air, concerts de musique classique, de musique corse ou de musique actuelle, théâtre, expositions, activités pour les enfants, projets participatifs hors les murs, le programme est riche et éclectique.Les événements populaires très appréciés sont toujours au rendez-vous avec Lupinu in Festa au mois de juillet et Citadella in Festa au mois d’août.Par ailleurs, cette programmation est tout à fait représentative du dynamisme du tissu culturel insulaire et s’inscrit entièrement dans la démarche de candidature au label Capitale européenne de la Culture « Bastia Corsica 2028 » portée par la Ville et ses partenaires.Veuillez trouver en PJ le programme au format PDF ainsi que le lien vers le PDF en ligne : https://fr.calameo.com/read/ 004820425647129ebc356 Les programmes seront distribués dans différents points d’intérêt de la Ville à partir de la semaine prochaine.