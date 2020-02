La semaine de la pêche responsable se fête au CPIE A Rinascita

Dans le cadre de la 4ème édition de la Pêche Responsable, le CPIE A Rinascita, en partenariat avec le Marine Stewardship Council (MSC) et l’Aquaculture Stewardship Council (ASC), proposera un stand d’animation et d’expression libre les 21 et 22 février au Marché couvert de l’Ile Rousse. L’occasion d’en découvrir plus sur la pêche responsable et le milieu marin !