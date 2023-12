La Mostra teatrale en workshop à Folelli

La Mostra Teatrale, festival de l’été dédié au spectacle vivant, organise plusieurs événements à l’année. Ainsi, depuis le début de la semaine, huit comédiens et comédiennes, sont dirigés par le metteur en scène Philippe Baronnet, à l'occasion d'une résidence à Folelli. La restitution de cet atelier a lieu ce vendredi 1er décembre à 19 heures, à la Médiathèque de Castagniccia Mare e Monti. Ensemble, ils vont faire découvrir au public le texte écrit par Anouk Langaney, autrice invitée de la dernière édition de la Mostra Teatrale.

Toujours dans le cadre de ces restitutions, samedi 2 décembre, toujours à 19 heures et à la Médiathèque, une lecture romanesque est proposée. Quatre comédiens, mis en voix par Fiora Giappiconi, directrice artistique de la Mostra, vont lire des extraits des romans de l'auteure.



Anouk Langaney est une romancière, elle vit et enseigne la littérature en Corse. Clark est son troisième roman. Elle a publié Même pas morte (2013, Albiana), Cannibal Tour (2014, Albiana) et le roman jeunesse Le Temps des hordes (2020, Albiana). Anouk Langaney se caractérise par une écriture qui oscille entre l’humour et une forme d’ironie piquante.