LDH de Corse et inscription du droit à l’IVG dans la Constitution

En cette journée du 8 mars 2024, la LDH se félicite particulièrement avec tous les défenseurs des droits des femmes de l’inscription dans la Constitution de « la liberté garantie d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Cette victoire prolonge les combats menés par les mouvements féministes pour la légalisation de l’IVG depuis plus de 50 ans. Elle résonne à l’international comme un cri de résistance face aux courants conservateurs et réactionnaires à l’offensive en Europe, aux Etats-Unis et dans le monde.

En juillet 2022, avec d’autres défenseurs des droits des femmes en Corse, notamment la Présidente de l’Assemblée de Corse et la Présidente du CESEC, la LDH avait porté en préfecture d’Ajaccio et de Bastia la demande de l’inscription du droit à l’IVG dans la Constitution, interpellant aussi sur les difficultés d’accès à ce droit dans un système de santé dégradé, sur la précarité touchant particulièrement les femmes et les éloignant de leurs droits. Aujourd’hui, beaucoup reste à mettre en œuvre pour que l’avortement soit accessible à toutes les femmes, quelle que soit leur condition, quel que soit leur territoire de résidence.

D’autres combats demeurent des priorités. Celui de l’égalité en actes entre les femmes et les hommes, dans les domaines des droits sociaux, de l’égalité salariale, de l’évolution professionnelle… Celui du respect de la dignité dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et contre les féminicides qui sont un quotidien insupportable pour beaucoup de femmes.