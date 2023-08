LDH Corsica : "Nò à a droga, nò à u razzismu"

La LDH section de Corse

Ces derniers jours, plusieurs évènements se sont entrechoqués remettant sur le devant de la scène, le fléau de la drogue. Lors d’un rassemblement organisé dans le quartier des Cannes à Ajaccio, le slogan « Arabi fora » a été associé à « A droga fora », tagué par des hommes cagoulés puis scandé en direction des résidents du quartier par une partie des manifestants. « Arabi fora » exprime sans ambiguïté aucune, la mise au ban d’une partie de la population que certains considèrent étrangère au corps social corse voire comme un « ennemi intérieur ». Quartiers populaires, centres ville et zones rurales, aujourd’hui pourtant, aucun territoire insulaire n’est épargné.

La LDH en appelle à la vigilance de tous les démocrates, élus, partis, syndicats, associations et à la dénonciation du lien raciste entre « drogue » et « arabes ». Elle en appelle également à ne pas confondre les personnes victimes d’addiction avec les réseaux criminels dont l’objectif est de profiter de ces personnes à des fins d’enrichissement personnel. D’une part, il s’agit de santé publique et de prévention en amont, notamment en s’adressant à la jeunesse. D’autre part, il revient à la justice d’agir durablement contre les réseaux criminels qui constituent le véritable danger pour notre société.