LDH Corsica : Appel aux rassemblements en Corse "contre la dissolution programmée de nos droits"

La LDH Corsica appelle aux rassemblements ce mercredi 28 juin 2023 devant les sous-préfectures et les préfectures de Corse " contre la dissolution programmée de nos droits"





Après des manifestations brutalisées lors du mouvement social contre la retraite à 64 ans, la dispersion de manifestants à l’aide de gaz lacrymogène et de grenades de désencerclement, sachant que la France est le seul pays européen à utiliser ces munitions lors d’opérations dites de maintien de l’ordre, après des gardes à vue par centaines dépourvues de base légale et des arrestations à titre préventif banalisées selon la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, après des tentatives de banaliser les interdictions de manifester dont plusieurs ont échoué suite aux recours devant le conseil d’Etat ;

Après des méthodes de même brutalité lors de manifestations à l’appel de mouvements écologistes, notamment contre les projets de méga-bassines, avec toujours les mêmes objectifs : museler les contre-pouvoirs et criminaliser les mouvements sociaux, syndicaux ou écologistes ;

Après l’inquiétude exprimée par l’ONU sur un usage excessif de la force par la France, répété et amplifié depuis les « gilets jaunes », visant les mouvements syndicaux et écologistes. Après un rappel à l’ordre de l’instance internationale à la France sur la nécessité de garantir le droit de réunion pacifique et de protéger les droits fondamentaux des personnes qui y participent, notamment leur droit à la vie, à leur intégrité physique et psychologique ;

Après le chantage aux subventions et les mises en cause de la ligue des droits de l’Homme par le gouvernement devant la représentation nationale, après le vote au Sénat de la restriction de la liberté syndicale des magistrats le 13 juin dernier ;

Après les vagues d’arrestation de militants écologistes, avec perquisitions, gardes-à-vue prolongées, saisies de téléphone sous la direction de l’antiterrorisme qui ont visé le 20 juin, à la veille de l’adoption du décret de dissolution des Soulèvements de la terre, près de 20 militants sur tout le territoire à Nantes, Bures, Tours, Marseille … mettant à exécution l’accusation d’ « écoterrorisme » portée par le ministre de l’intérieur ;

Après la dissolution par décret de ce mouvement écologiste le 21 juin, le gouvernement usant d’une procédure administrative qui écarte le juge judiciaire garant des libertés et affaiblit les droits de la défense, ayant aussi pour finalité de cacher une stratégie d’instrumentalisation politique ;

Nous sommes nombreux à nous interroger : « Mais jusqu’où iront-ils ? ».

Nous signataires, répondons : « Là où nous serons unis, nous serons capables de les arrêter ».

Nous appelons à des rassemblements devant les préfectures et les sous-préfectures de Corse, mercredi 28 juin à 18h30"

Premiers Signataires : CGT Corse-du-Sud, CGT Haute-Corse, Core in Fronte, Corsica Libera, Cullettivu Libertariu Corsu, EELV-I Verdi, Femu a Corsica, FSU Corse-du-Sud, FSU Haute-Corse, Inseme à manca, LDH Corsica, LFI Corse-du-Sud, LFI Haute-Corse, MJCF, PCF, Per A Pace, PNC, RESF Corsica, UNSA de Corse, UTOPIA « réseau droits paisani »