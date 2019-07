L'exposition temporaire Aleria a Rumana, inaugurée

L'exposition temporaire Aleria a Rumana , qui sera ouverte au public à partir de ce 20 juillet, explore les spécificités d’Aleria dans la romanité avec plus de 200 objets ou ensembles d’objets (épigraphies sur marbre, élément usuels de la vie quotidienne, mobiliers funéraires) notamment découverts sur le site de la ville antique, mais provenant également des fouilles récentes de la nécropole de Lamaghjone.



L’objectif de l’exposition est de restituer les recherches récentes, notamment menées dans le cadre de ce Programme Collectif de Recherches, en matière d’urbanisme, d’architecture et autres aspects de la culture matérielle, et d’offrir une réflexion sur l’identité de cette cité, la nature et l’importance de son rayonnement régional et extrarégional, en mettant en évidence ce qui se révèle être son caractère original.



La Collectivité de Corse a engagé dès 2012 la reprise des activités scientifiques sur le site de la ville antique d’Aleria. Récemment, la création d’un Programme Collectif de Recherches intégrant l’étude de l’ensemble archéologique (ville/musée/nécropole) au territoire d’Aleria et à sa façade maritime (sites sous-marins), a été constituée afin de mieux connaître l’histoire et l’archéologie du site antique.