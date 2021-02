"L’argent public pour l’intérêt public" : le PCF de Corse appelle à manifester ce 4 février

Le communiqué

Face à l’avalanche de mauvais coups contre le monde du travail et les ménages populaires les organisations syndicales appellent à la mobilisation dans tout le pays ce jeudi 4 février.

Les gouvernements se succèdent et crise ou pas crise c’est toujours la même chanson ceux qui gouvernent pour le compte des plus riches prennent l’argent aux pauvres et aux plus modestes pour garantir les profits d’une minorité de gros actionnaires et de fortunés.

Le droit du travail est lentement détricoté pour faciliter les licenciements. La casse des services publics et des statuts plonge des secteurs va à l’encontre des besoins sociaux et du développement des territoires. Plus ils privatisent plus les tarifs augmentent transport énergie on le voit chaque jour.

Le potentiel industriel du pays a été délocalisé par appât du gain et le système de santé peu à peu sacrifié pour trahir aujourd’hui les objectifs premiers imaginés à la Libération avec la Sécurité sociale par le ministre communiste Ambroise Croisat.

70 % des 100 milliards du plan de relance iront aux amis banquiers et aux actionnaires du CAC 40. Voila pourquoi il faut exiger que cet argent public serve l’intérêt public. Il faut un contrôle démocratique assorti de contreparties pour conditionner socialement et écologiquement les aides versées aux entreprises afin de garantir l’emploi et les salaires.

La question du pouvoir d’achat, particulièrement en Corse, se pose alors que le consortium des patrons corses responsable de la cherté de la vie capte l’essentiel des aides publics et des réfactions de TVA au détriment des consommateurs.

Il faut cibler la relance en direction de l’investissement public, des services publics, des petits commerçants et artisans, de la jeunesse, des travailleurs précarisés de celles et ceux particulièrement touchés par les effets induits de la crise sanitaire.

Jeudi matin les communistes seront dans la rue pour faire avancer dans le rassemblement des forces populaires les légitimes revendications formulées par les organisations syndicales. Le Parti communiste français appelle à venir nombreux devant les préfectures de Bastia à 10 heures et d’Ajaccio à 11 heures.