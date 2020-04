L’acteur Philippe Nahon est décédé

Il avait joué dans la saison 4 de Mafiosa (photo ci-dessus, face à Hélène Fillières) et dans Un moment d’égarement tourné à Porto Vecchio en 2014, avec son ami Vincent Cassel. Il était une de ces gueules cassées du cinéma français, atypique, inquiétant et terriblement attachant. On se souvient de son rôle de boucher dans Carne puis Seul contre tous de Gaspar Noé ou encore de celui de Louis, bouleversant face à Jean-Pierre Cassel, dans Virgil de Mabrouk el Mechri. Philippe Nahon est mort ce dimanche à 82 ans. L’info n’est pas encore tombée à savoir si c’est ce satané virus qui l’a emporté. Mais une chose est sûre, sa trogne va manquer au monde du cinéma tout comme le chanteur Christophe, disparu jeudi, va manquer à celui de la musique.