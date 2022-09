L’Andà di l'università : un spectacle pour célébrer les 40 ans de l'université de Corse va en scène à Bastia

Initié par la Mission Créativité pour celebrer les 40 n'as de l'université, le spectacle L’Andà di l'università sera présenté ce mardi 27 septembre 2022 à 20 h 30 au Centru culturale Alb’Oru de Bastia. Gratuit et en langue corse, cette pièce est hommage artistique rendu à tous ceux qui depuis les années 1730 ont œuvré à créer et développer l’Université de Corse. C’est un spectacle transdisciplinaire, entièrement en langue corse, émanant en totalité de l’Università : entre Histoire et Arts, il mêle avec poésie, histoire, danse, chant, slam et vidéo. Il permet de connaître et s’approprier la continuité historique et idéologique de l’Università di Corsica Pasquale Paoli.