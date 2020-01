L'Almanaccu di a Cità di Bastia di sta settimana

MARTI U 28 DI GHJENNAGHJU CULTURA ALPERTA

18h // Salle des Congrès du Théâtre Municipal - Masterclasse avec Max Fossati

Ce temps de masterclass mené par Max Fossati, interprète du CCN de Caen permettra d’explorer les modalités de relation entre la danse et la musique dans le spectacle « Fix me.

Il s’agira ainsi d’explorer le potentiel que l’attention à l’écoute musicale peut révéler, allant jusqu’à générer et qualifier la danse. Renseignements au 06 73 68 89 18



MEDIATECHE

18h30 // Mediateca Alb'Oru - Êtes-vous livre ?

Lire, partager des livres (thématiques ou coups de coeur) que l'on a aimés dans une ambiance conviviale. Renseignements au 04 95 47 47 18 MERCURI U 29 DI GHJENNAGHJU PÈ I ZITELLI

Activités pour les enfants dans vos médiathèques. U prugramma quì :

https://fr.calameo.com/read/ 004820425acd3a50b0033



LINGUA CORSA

18h30 // Bar le Victor - Citatella

Memoria bestiaccia : una veghja cù canti, soni è magagna in lingua corsa.



SPETTACULU VIVU

20h30 // Centru Culturale Alb'Oru - Hamlet, à part (SINGULIS)

Avec « (HAMLET, à part) », Loïc Corbery remonte le cours du répertoire jusqu’à Shakespeare, il se fond dans le personnage mythique qu’est devenu Hamlet et se fait l’écho des poètes de tous âges qu’il a inspirés. Il prend au mot le jeu du Singulis/Seul-en-scène et confronte la solitude que Shakespeare impose à son personnage à celle de l’acteur qui tente de l’incarner. Renseignements au 04 95 47 47 00 GHJOVI U 30 DI GHJENNAGHJU BASTIA DEMUCRAZIA

15h30 // L'Arnia : A Casa di a Citatinanza - Café des aidants

Vieillir innovations en santé Association VIES CH de Bastia.



ZITELLI

17h30 // Sala di u Cunsigliu Municipale - Session du Conseil Municipal des Enfants



SPETTACULU VIVU

20h30 // Teatru Municipale - Fix Me

Avec « Fix Me », Alban Richard s’intéresse à une énergie sonore toute particulière, celle de prêches d’évangélistes américaines, de discours politiques et de chansons de hip hop féministes. Construite sur la structure d’une symphonie classique, cette création pour quatre danseurs interroge les rapports structurels entre musique et danse, en dialogue avec les synthés vibrants et les boites à rythme énergiques d’Arnaud Rebotini, figure emblématique de la scène électro française. Renseignements au 04 95 34 98 00 VENNARI U 31 DI GHJENNAGHJU SPETTACULU VIVU

À partir de 19h // Centru Culturale Alb'Oru - Electro Notte

19h : Warm Up La Clarté (cafétéria)

21h : LE DISKO

22 h : Arnaud Rebotini - pape de la musique électronique française, la carrière d’A. Rebotini débute en 1995. Passionné de synthétiseurs analogiques, Il reçoit en 2018 le César de la meilleure bande originale pour le film « 120 battements par minute ».

23h30 : DJEDJOTRONIC - pionnier du label Boysnoize Records, Jérémy Cottereau alias Djedjotronic, aime évoquer dans sa musique, techno percutante et sombre, les thèmes de l’aliénation moderne. SABBATU U 1u DI FERRAGHJU PÈ I ZITELLI

Activités pour les enfants dans vos médiathèques. U prugramma quì :

https://fr.calameo.com/read/ 004820425d2a52f907142



BASTIA DEMUCRAZIA

9h // Piazza di u Mercà - Bastia Zéro Mégot

Projet lauréat du Budget Participatif 2019, des cendriers dédiés aux mégots ont commencé à être installés dans la Ville. Cette démarche est réalisé avec un spécialiste de la collecte et du recycle des mégots : Eco-mégot. Ce samedi, il s’agira de présenter cette démarche puis à partir de 10h, de participer à un ramassage citoyen de mégots.

Un dossier de presse dédié vous sera envoyé à ce sujet.



MEDIATECHE

15h30 // Mediateca Alb'Oru - Scritti di quì è d'altrò

Les éditions Fior Di Carla présentent le dernier ouvrage de Guidu Benigni 'Linfernu". Renseignements au 04 95 47 47 16.



15h30 // Mediateca Centru Cità - Libri è detti

Conférence et lecture avec Carine Adolfini-Bianconi. Renseignements au 04 95 58 46 00.



FESTIVAL DU FILM ITALIEN

20h // Teatru Municipale - Soirée d’ouverture

Ouverture du festival. Renseignements au 04 95 31 12 94.