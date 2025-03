Le judo sera à l’honneur ce dimanche à Porto-Vecchio, avec un programme chargé dans la salle du COSEC, carrughju Jacky Valli. Deux compétitions se succéderont tout au long de la journée, avec un focus particulier sur les jeunes catégories.



La matinée débutera à 10 heures avec le Challenge de la Ville de Porto-Vecchio, une compétition réservée aux benjamins et minimes, filles et garçons.



À partir de 13 heures, ce sera au tour des pré-poussins et poussins, également filles et garçons, de monter sur le tatami à l’occasion du Challenge de Roccapina, troisième et dernière manche de la Coupe Jean-Marc Règne, après les étapes d’Ajaccio et Ghisonaccia.



Les résultats de ces combats éducatifs permettront de désigner le club vainqueur du Challenge de Roccapina, ainsi que le lauréat final de la Coupe Jean-Marc Règne, calculé sur l’ensemble des trois rendez-vous.