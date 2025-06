Peri : un automobiliste en urgence absolue après une chute de près 50 mètres en contrebas de la route

Un automobiliste a été grièvement blessé ce jeudi 5 juin après une sortie de route entre les communes de Peri et de Cuttoli en Corse-du-Sud. Les services de secours sont intervenus vers 11 heures après que le véhicule ait fait une chute d’une cinquantaine de mètres en contrebas de la route.





L’automobiliste a rapidement été secouru et évacué en urgence absolue par hélicoptère vers le centre hospitalier d’Ajaccio. L’intervention s’est terminée vers 13 heures et a mobilisé 18 sapeurs-pompiers ainsi que plusieurs véhicules, dont une ambulance et un véhicule de désincarcération.





Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer.