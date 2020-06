Inondations à Ajaccio : La réaction de Génération.s-Corsica

Le communiqué



Ce jeudi 11 juin 2020, la ville d’Ajaccio a été touchée par un épisode orageux particulièrement intense qui a eu pour conséquence l’inondation des zones des Salines, de la Rocade, du Stilettu, et de Mezzavia. La montée des eaux a été rapide et inédite. Si on ne déplore aucune perte humaine, de nombreux dégâts matériels ont été constatés auprès des entreprises et des particuliers.

L’urbanisation non maitrisée et l’artificialisation des sols font partie des facteurs majeurs d’aggravation des catastrophes naturelles, c’est un fait bien connu.

La catastrophe était malheureusement prévisible…

En effet, à Ajaccio comme dans d’autres villes de l’île,l’urbanisation galopante guidée par la spéculation immobilière détruit le maquis, rabote ou supprime les collines pour y installer des immeubles, des parkings et des routes. Le béton a remplacé le végétal et plus rien n’arrête l’eau lorsqu’il peut.

Il est temps d’entendre les signaux désormais forts et de prendre le problème dans sa globalité car cet évènement se superpose à la crise sanitaire, économique, sociale, et crise climatique évidemment…

C’est une question de bon sens. Le développement durable doit être au centre des projets et des décisions. Il en va de la responsabilité de tous : les politiques, les acteurs économiques et les citoyens.

On ne peut pas reconstruire une colline remplacée par des barres d’immeubles mais on peut arrêter cette course délirante.

Au sein du mouvement Génération.s-Corsica nous prônons une transformation du modèle urbain que nous souhaitons inscrire dans la transition écologique et solidaire.

Quelques-uns de nos objectifs : Réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, une meilleure adaptation aux dérèglements climatiques (Tempêtes, inondations, chaleur estivale…), arrêt de l’artificialisation des sols, mixité sociale, préservation ou restauration de la biodiversité dans les espaces urbains.

Des solutions existent, il est de la responsabilité de chacun d’en exiger la mise en œuvre.