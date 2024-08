Dans un communiqué A Manca condamne vigoureusement la privatisation de la gestion des déchets suite à l’incendie majeur qui a détruit l’entreprise de recyclage Rocca Environnement à Sarrola. Selon le mouvement, cette catastrophe est directement imputable à la logique de profit qui prévaut dans le secteur de la gestion des déchets.



Le groupe affirme que les autorités préfectorales étaient bien au courant des manquements graves de l’entreprise, qui avait remporté un marché malgré des violations notables des normes légales et réglementaires. A Manca accuse les décideurs et acteurs impliqués de lourdes responsabilités, soulignant que la catastrophe écologique est le résultat d’une gestion défaillante et d’une politique de privatisation inappropriée.



Le communiqué met en lumière que les autorités n’ont pas réagi avec suffisamment de rapidité face aux risques, et critique la Collectivité de Corse (CdC) pour avoir favorisé une approche basée sur le profit plutôt que sur la protection de l’environnement. La commune concernée et la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) sont également mises en cause pour leur manque de vigilance.



A Manca appelle à un changement radical dans la politique de gestion des déchets, soulignant que l’économie de marché est incompatible avec les impératifs de préservation environnementale. Le mouvement appelle à des mobilisations populaires pour remettre en question les politiques actuelles et promouvoir une approche respectueuse des équilibres écologiques.