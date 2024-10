Gîtes de France Corse : Journée Portes Ouvertes le 12 octobre

Gîtes de France Corse organise une journée portes ouvertes le samedi 12 octobre 2024 dans ses agences d'Ajaccio et de Borgo, de 9h à 17h. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la septième édition de l'opération nationale « Porteurs de Projet », destinée à accompagner les futurs créateurs de gîtes et chambres d'hôtes. Les porteurs de projets pourront bénéficier d'un accompagnement personnalisé et échanger avec les experts du réseau. En 2023, une centaine de porteurs de projets ont déjà été soutenus par l'agence corse.