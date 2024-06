Organisée par l’AFM Téléthon se déroule ce samedi 8 juin la 2ème édition de la Journée du muscle. Des animations sont prévues à Furiani.

Lancée en juin 2023, la 1ère édition de la Semaine du Muscle avait permis de mettre en lumière l’enjeu majeur de santé publique que représente le muscle. Cette année-là l’action avait été renforcée par les premières Assises du Muscle organisées au Conseil Économique Social et Environnemental. Dans cette dynamique au bénéfice de tous, l’AFM-Téléthon et l’Institut de Myologie, expert du muscle et de ses maladies, organisent la 2ème édition de la Semaine du Muscle.

En Haute-Corse, Catherine Château-Artaud, coordinatrice départementale du Téléthon, propose une animation ce samedi 8 juin sur la place de la mairie de Furiani de 14h à 20h. Au programme de nombreux ateliers :

1ers secours avec le SDIS 2B

Atelier de tests physiques avec le COREG EPGV de Corse

Atelier ergothérapie avec Marjorie Giammartini et Cécile Robert

Démonstration et initiation à la danse Country avec YNYS Créations

Danse et gymnastique avec Lydia Rossi et le coreg epgv corse

Danse de salon avec Piace Di Balla

Tout au long de l’après-midi des conférences également

15h : « Génétique et muscles » par le Docteur Marc Bartoli du CNRS

15h45 : « Neurologie et rééducation fonctionnelle » avec le Professeur Jean-Michel Gracies, neurologue

16h15 : « Activités physique » par Matthieu Robert du Comité Régional d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire de Corse.

16h45 : « Alimentation et sarcopénie » par Christine Paoli, formatrice

17h30 : « Les bonnes postures à adopter » par Stéphane Saoli, ostéopathe.