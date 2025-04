Dans un communiqué diffusé ce lundi, l’Associu Corsu di a Salute a réagi à l’appel lancé par un collectif de praticiens hospitaliers concernant la situation de l’Hôpital de Bastia. L’association alerte sur une « ingérence administrative permanente » qui, selon elle, pourrait entraîner le départ de nombreux médecins dans les prochains mois. L’Associu met en cause le non-renouvellement du contrat d’un praticien spécialisé en chirurgie mammaire, estimant que ce besoin est pourtant « réel et vital ». Elle considère cette décision comme « arbitraire » et juge plus largement que le fonctionnement de la direction de l’hôpital et de l’ARS doit être « questionné », dénonçant une « gestion administrative calamiteuse » au détriment des professionnels de santé et des patients.

Dans son communiqué, l’association apporte son soutien au docteur Laetitia Rocca ainsi qu’à l’ensemble des médecins concernés, dénonçant des décisions « brutales et incompréhensibles » qui, selon elle, freinent les efforts pour améliorer l’offre de soins en Corse.