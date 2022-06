Frankfurt International Trophy : Encore une médaille pour la brasserie Pietria



Encore une médaille pour la brasserie Pietria. Cette fois ci c’est en Allemagne que la Pietra IPA a été récompensée, lors du Frankfurt International Trophy par un jury composé d’œnologues, de sommeliers et de cavistes réunis pour dresser le palmarès des meilleurs vins, bières, et spiritueux du monde.

Pietra IPA s’est vue attribuer la médaille d’Or dans la catégorie « American IPA », pour ses réelles qualités gustatives et olfactives : une belle note de 17 sur 20 pour sa saveur persistante et son amertume et une superbe note de 9 sur 10 pour son bel équilibre au nez qui impose une intensité en arôme fruité. Une médaille qui vient récompenser le savoir- faire artisanal de l’équipe Pietra pour une expérience IPA made in Corsica.

Disponible en bouteille 33cl, en cannette 50cl et à la pression.

Communiqué de Presse - Juin 2022