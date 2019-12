Festival : Patrimonio frappe fort !

Après avoir annoncé le grand retour de Fabrice Cabrel ( lire ici ) en clôture des Nuits de la Guitare, c’est la soirée d'ouverture que présente l’association avec la venue du célèbre duo, attendu depuis longtemps sur la scène du Théâtre de Verdure, Rodriguo y Gabriella. Ce duo d'origine mexicaine, guitaristes acoustiques hors pairs, mêlant hard rock et flamenco, continue sur le chemin du succès. A l’occasion d’un nouvel album intitulé Mettavolution, ils entament une grande tournée qui les verra passer par New York, Los Angeles, Londres, Paris, Montpellier et donc la Corse, le 20 juillet prochain en ouverture de la 31édition des Nuits de la Guitare de Patrimonio. Les places sont déjà en vente sur le site et risquent de partir vite !