Francis Cabrel de retour à Patrimonio

On se souvient, il n'y a pas si longtemps, découvrir la programmation quelques semaines avant l'événement. Cette année, Les Nuits de la Guitare de Patrimonio, n'ont pas perdu de temps et annoncent déjà une des têtes d'affiches de leur prochaine édition qui aura lieu du 20 au 27 juillet 2020 : Francis Cabrel.

Recordman du nombre de billets au Festival en 2016, le chanteur français aux 25 millions d'albums vendus fait son retour en Corse, dans le théâtre de verdure de Patrimonio. Il clôturera même cette 31e édition, le 27 juillet prochain.

Et les places sont déjà en vente ! L'artiste annonce également un nouvel album prévu pour l'automne de la même année.

Très attaché à l'Île de Beauté, on se rappelle de son duo avec Petru Guelfucci pour le titre Furtunatu sur l'album Corsu - Mezu mezu sortie en 2015.



Laurent Hérin