Fest'In Job : Rencontre avec l'emploi à Porto-Vecchio le 26 avril 2024



La Mission Locale Sud Corse et la FALEP organisent "Fest'In Job" le vendredi 26 avril 2024, de 17h à 20h, dans le jardin de l'Animu à Porto-Vecchio. Venez découvrir des opportunités d'emploi et rencontrer des employeurs dans une ambiance conviviale autour d'un apéritif. Un atelier préparatoire sera annoncé prochainement. Ne manquez pas cet événement professionnel et convivial !