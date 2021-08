Femu a Corsica : "Sulidarità incù u populu Afganu"

"Ma chère patrie, je sais que tu souffres et que tu es dans la douleur. Je sais que c'est dur pour toi parce que des étrangers te brûlent et veulent ta destruction. Tes vrais enfants qui cherchent à te construire sont solides et courageux, ils œuvreront toujours pour que tu sortes de ces mauvais jours. Je comprends et partage votre douleur, je suis prête à rester ici jusqu'au dernier moment de ma vie pour militer pour la prospérité de cette belle terre. J'aime cette patrie, sa paix, ses habitants et même ses difficultés et ses douleurs. Aucun étranger ne pourra détruire cet amour."C'est par ses mots que Zarifa Ghafari, première mairesse afghane depuis 2018, de la ville de Maydan Shahr, s'est exprimée sur la situation en Afghanistan samedi dernier sur Twitter.Ces mots expriment avec puissance l'amour de la patrie de ces femmes afghanes, qui connaissent déjà leur funeste sort avec le retour au pouvoir des talibans.Ces mots sont aussi des mots de résistance, de sacrifice ultime pour son pays mais surtout d'espoir pour les futures générations.Femu a Corsica en tant que parti politique autonomiste Corse et parti, attaché à la fraternité envers les peuples réprimés et comprenant l'attachement viscéral à la terre de ces résistants afghans, exprime sa compassion et sa solidarité envers le peuple afghan.Cette situation dramatique qui s'ajoute aux bouleversements climatiques et économiques, nous ordonne de reconstruire une société humaine de proximité qui sait prendre en compte individuellement la situation d'un frère.Sans rentrer dans l'analyse d'une situation géopolitique complexe, nous pensons que les Etats démocratiques, l'ONU ont le devoir d'aider la résistance afghane face au fanatisme des talibans.Ensuite, la question des réfugiés politiques doit être traitée de manière humaine et non avec cynisme comme on a pu le voir avec l'allocution présidentielle du 16 août.Chaque pays, chaque région, chaque commune se doit d'être solidaire de ce peuple en détresse.Pour Femu a Corsica, la Corse doit prendre sa part dans cette solidarité internationale.Perchè a sulidarità face ciò chè no simu purghjemu una manu à u populu afganu."Ci sò tutti quessi è pò ci sò eoE lu so passu novu, hè dinù meo"