En avril la BD est à l’honneur dans le réseau des médiathèques d’Ajaccio





Pour la deuxième année consécutive le réseau des médiathèques d'Ajaccio participe aux "48h bd". Cette manifestation nationale célèbre le 9ème art sous toutes ses formes : comics, BD franco-belge, romans graphiques sans oublier bien sûr les mangas. A cette occasion, le public pourra participer à des ateliers animés par les artistes invités par le réseau. Cette année les médiathèques accueilleront deux artistes insulaires talentueux : Léa Maurizi autrice de la BD « back to Corsica » et Julien Osty auteur de la BD « Jarry et ses enfants ». Des jeux, des animations et des expositions seront également proposés au public et le fonds bande dessinée des médiathèques sera bien entendu mis en valeur pendant cette période. L'objectif de cet évènement est de démocratiser la lecture par le biais de ce média populaire qui parvient à toucher un public varié et intergénérationnel.



Programme



Médiathèque des Cannes

Durant tout le mois d’avril : Exposition « Spy x family". La médiathèque exposera des visuels de « l’art book » publié dans le cadre de l'exposition consacrée au manga « spy x family » qui a été présentée au Japon.

03 avril : Pictionary Manga. Les participants devront faire deviner à leurs partenaires le titre ou le personnage d’un manga en dessinant. 14h-15h30

10 avril : Mimes mangas. Une animation interactive et ludique pour tester ses connaissances des personnages de Mangas. 14h-15h30

13 avril : Jeu de piste BD. A travers des énigmes, le public pourra découvrir les collections BD de la médiathèque. 10h-12h

13 avril : Fêtons le manga à Ajaccio. Autour de l'univers du manga, les participants pourront échanger sur leurs œuvres favorites. 15h-16h

13 avril : Quiz « Spy x Family ». Le public pourra tester ses connaissances du manga « Spy x Family » grâce à cette animation ludique et amusante. 14h-15h

17 avril : Floque ton Tote bag « Spy x Family ». Les participants pourront floquer leurs héros préférés sur un tote bag fourni par la médiathèque en cadeau. 14h-16h

20 avril : Jeu de cartes « Spy x Family ». Un jeu d'espionnage autour du manga « Spy x Family ». 10h30-11h30

20 avril : Découverte du fonds BD Jeunesse. Un jeu de piste et d'énigmes pour découvrir les collections BD jeunesse de la médiathèque. 14h-15h

24 avril : Paper Toy « Spy x Family ». Atelier de création de Paper Toys, des jouets en papier issus de l'art ancestral de l'origami. Les participants pourront ainsi créer leur personnage préféré du manga « Spy x Family ». 14h-15h30

27 avril : Pop-up Art BD « onomatopée ». Atelier ludique de création d'un pop-up 3D en forme d’onomatopée. 10h30-11h30



Médiathèque des jardins de l’Empereur

Durant tout le mois d’avril : Exposition « la brigade des cauchemars ». L’exposition présente en cinq panneaux l'univers crée par Franck Thielliez et Yomgui Dumont, la notion de polar en bande dessinée, l'imaginaire lié aux cauchemars mais aussi les étapes de création de l’œuvre.

06 avril : Atelier bande dessinée avec Julien Osty. Le jeune public découvrira les bases de la bande dessinée et pourra s'initier au dessin numérique. 14h-16h

05 et 06 avril : Jeux et quiz BD. Des jeux et des quiz BD autour des collections de la médiathèque seront mis à disposition des enfants. Les animateurs interviendront pour corriger ou pour participer à la demande du public. 10h-17h



Médiathèque Saint Jean

Durant tout le mois d’avril : Exposition « Princesse Sara ». La médiathèque Saint Jean proposera une exposition de panneaux qui feront découvrir au public la genèse, les personnages, les costumes ainsi que les étapes de la création de la BD Princesse Sara.

03 avril : Deux Ateliers bande dessinée avec Léa Maurizi. Le jeune public pourra s’initier aux différentes étapes de la création d’une bande dessinée. 10h-12h et 14h-16h

17 avril : Chasse au trésor Manga. Sous la forme d'un jeu de piste interactif, les enfants découvriront la collection de mangas de la médiathèque. 14h-16h



Médiathèque des 3 Marie

Durant tout le mois d’avril : Exposition ludique sur les bases du dessin manga édité par Panini comics.

03 avril : Atelier bande dessinée avec Julien Osty. Le jeune public découvrira les bases de la bande dessinée et pourra s'initier au dessin numérique. 10h-12h

10 avril : Rallye photos spécial BD. Parcours ludique et interactif à base d'énigmes pour découvrir les collections BD de la médiathèque. 15h-17h

10 avril : Battle de dessin. Les dessinateurs en herbe s’affronteront en dessinant. A partir de 3 ans. 10h-12h

29 avril : Création d’une BD numérique. Initiation à la création d’une BD sur tablette numérique. A partir de 6 ans. 14h-17h