Elimination de la violence à l’égard des femmes : La LDH participera à la marche d'Ajaccio

La ligue des droits de l’Homme participera à la marche pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes lundi 25 Novembre à Ajaccio.

Pour la LDH, les mobilisations en cours contre les violences faites aux femmes sont un soutien aux victimes et à leurs proches qui ont le courage de prendre la parole.

Elles sont un encouragement pour d’autres victimes qui vivent dans un enfermement fait de terreur quotidienne. Elles sont un appel à l’adresse des institutions, en premier lieu, la police et la justice à entendre les victimes qui sortent de cet enfermement, interpellent les consciences et qui agissent.