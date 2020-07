Du 16 au 26 juillet la Corse fête le court métrage méditerranéen

Suite à la crise sanitaire, Les Nuits MED déroule son programme sur une autre période, en deux temps. La première partie de la 13e édition se déroulera cet été. Rendez-vous à partir du 16 juillet pour fêter le court-métrage.PROGRAMMEPorto Vecchio 16, 17, 18 juillet - Lecci 18 juillet- En clin d’œil à la fête du court-métrage, inauguration de la 13e édition et projections (Cinémathèque de Corse à Porto Vecchio).- Une résidence "Talents en Court" (avec le CNC et la Collectivité de Corse), sous forme de master classes. Des professionnels du cinéma y contribueront par leurs témoignages, le partage de leur expérience et des échanges avec les porteurs de projet d’un 1er court-métrage.- Un focus du court au long métrage sur le réalisateur ajaccien Frédéric Farrucci (Cinémathèque).- En clôture de cette 1ère partie des Nuits MED, projection de son 1er long métrage La nuit venue (le 18 cinéma Galaxy à Lecci).Ajaccio 24, 25, 26 juilletCompétition méditerranéenne. Le 26, prix et projection Palmarès.NB Egalement au centre de détention de Borgo sous la direction de Jean-André Bertozzi, photographe et réalisateur.Compétition méditerranéenne pour 31 courts-métrages avec 5 prix





La suite en septembre et octobre



Bastia - Furiani - Corte - Paris