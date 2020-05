Destruction d’une grande partie de l’exploitation de Charles-Antoine Mattei : condamnations

Le PNC condamne vivement la destruction d’une grande partie de l’exploitation de Charles-Antoine Mattei, maraîcher reconnu, à u Viscuvatu.



À l'heure où les agriculteurs doivent être soutenus, et l'autonomie alimentaire encouragée, il s’agit d’une nouvelle et intolérable atteinte à un outil de production agricole.



Le PNC tient à faire part à Charles-Antoine Mattei et à tous les siens de son entier soutien.





Core in Fronte apporte sons soutien à Charles-Antoine Mattei, maraîcher dans la plaine de Viscuvatu qui a été victime d'un acte de vandalisme sur son exploitation.

Les dégâts sont importants : 50 000 plants de salades prêts à être récoltés, 15 000 plants de persil et 15 000 plants d'oignons ont été saccagés avec un désherbant.

L'agriculture productrice doit être aidée et non entravée par des méthodes crapuleuses.