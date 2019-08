D'Ajaccio au Niolu pour fêter la Santa

es associations "Connaissance de la Corse" et L'A.S.C. San Benedetto vous proposent une sortie en car le samedi 8 septembre 2019 à Casamaccioli pour la fête de la Santa Di Niolu.



Le programme de la journée :



- 10h30: Messe en présence de l'Evêque suivie de la Granitula.

- Toute la journée : animations et manèges pour les enfants, stands des artisans (80) et chants dans toutes les buvettes du champ de Foire.







Durée du trajet: 2h30- Départ d'Ajaccio avec plusieurs points de ramassage:







- le premier départ à 6h45 à l'arrêt de bus de la cité des Cannes puis



- arrêt de bus de Sainte Lucie, lycée Fesch, la gare,



le stade en face de géant Casino, l'église de Mezzavia (rond point)







- le dernier ramassage à 7h30 sur la route d'Appietto (rond point du Serenu)











Le retour se fera à partir de 17h.



La participation est fixée à 20€ par personne.



Pour tous renseignements supplémentaires :







- Madeleine 06 18 36 21 15



- Chantal 06 18 20 45 56



- Pierre 06 51 51 36 16